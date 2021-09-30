Новосибирск, 30 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В ходе сессии Законодательного собрания Новосибирской области сегодня, 30 сентября, утверждено дополнительное соглашение о реструктуризации обязательств региона перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам. В работе сессии принял участие губернатор Андрей Травников.

Анна Алябьева ИА REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

«Самый первый элемент «инфраструктурного» меню, которое было разработано правительством Российской Федерации для поддержки развития регионов, в первую очередь, развития инфраструктуры, поддержки инвестиционной деятельности — это реструктуризация бюджетных кредитов. По типовому соглашению мы обязаны были бы в срок эти деньги вернуть в Министерство финансов Российской Федерации. Сегодня у нас есть возможность вложить их в инфраструктуру. Самое востребованное — развитие наших промышленных парков, создание новых, в частности — Южный ПЛП. Это подводка инженерной инфраструктуры, транспортной для площадок будущего жилищного строительства, это социальная инфраструктура. Мы получаем серьезные средства — миллиарды рублей, для того, чтобы выполнить эти работы, наши обязательства — сделать это практически в течение трех лет — до 2024 года. Второй элемент «инфраструктурного» меню, который запущен несколько позже, но он также уже в проработке — это инфраструктурные кредиты. Это должно и будет сопровождаться реальными инвестиционными проектами, новыми производствами, стройками, жилищным строительством, и мы на такой шаг, вместе с другими регионами страны, идем. Вот что дают эти федеральные решения Новосибирской области, и другим субъектам Российской Федерации», — подчеркнул Андрей Травников.

Отметим, что «инфраструктурным» меню называют набор мер по поддержке инвестиционных проектов в регионах, которые были разработаны правительством РФ по поручению президента России.

Напомним, Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области заключено дополнительное соглашение от 1 июля 2021 года о предоставлении бюджету региона из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации. Соглашением предусматривается продление графика погашения и перенос основной нагрузки по погашению бюджетных кредитов на период с 2025 по 2029 годы. Средства, высвобождаемые в 2021—2024 годах, будут направлены на осуществление областью бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов.