Норильск, Красноярский край, 30 сентября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Норильске проводится проверка после обращения в медучреждение работников предприятия с признаками пищевого отравления. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Борщ

30 сентября в ряде СМИ появилась информация о том, что около 45 работников стройфирмы в Норильске обратились в медучреждение с признаками пищевого отравления и острой кишечной инфекции. Все они принимали пищу в столовой предприятия.

СК проводит проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Специалисты выяснят, соблюдались ли требования санитарно-эпидемиологического законодательства в части организации питания сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в организации общепита проведён отбор проб.