Москва, , 16:51 — REGNUM В Чувашии, в отличии от других регионов страны, оборонительные рубежи в годы Великой Отечественной войны строились практически полностью вручную. Об этом 30 сентября заявил кандидат исторических наук, заместитель директора по основной деятельности государственного исторического архива Чувашской Республики Федор Козлов во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Федор Козлов, кандидат исторических наук, заместитель директора по основной деятельности государственного исторического архива Чувашской Республики Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Большая специфика в том, что у нас практически все работы велись вручную. Если в Татарстане верхний слой льда взрывали, а потом работали лопатами, то у нас все это делалось вручную», — сказал Козлов.

Причем самый молодой участник строительства оборонительных рубежей в Чувашии, возраст которого можно подтвердить документально был тринадцатилетним подростком. Историк отметил, что к работам его привлекли незаконно и после того, как это выяснилось, его оправили домой.

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