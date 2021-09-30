В Липецкой области за сутки выявлены 229 новых носителей коронавируса
Липецк, 30 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Липецкой области 30 сентября подтверждено 229 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона было выявлено 53 тыс. 30 положительных результатов исследования.
За весь период наблюдения 46 тыс. 164 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 197 — за последние сутки.
За весь период скончались 1662 человека. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.