Липецк, 30 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Липецкой области 30 сентября подтверждено 229 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 53 тыс. 30 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 46 тыс. 164 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 197 — за последние сутки.

За весь период скончались 1662 человека. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.