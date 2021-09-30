Мурманск, 30 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Мурманской области ситуация с заболеваемостью остается напряженной. Об этом на он-лайн сессии «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса» заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«В настоящее время у нас ситуация с коронавирусом стабильная, но напряжённая. Потому что наблюдается прирост заболеваний у наших соседей в других регионах страны и мегаполисах — в Москве и Санкт-Петербурге, с которыми у нас большое транспортное сообщение. Хотя пока существенного прироста в Мурманской области мы не видим», — рассказал глава региона.

Андрей Чибис также отметил, что сегодня вирус стал устойчивее, из-за чего болеет всё больше молодых людей, хотя в первые волны распространения COVID-19 их иммунитет с ним справлялся.

«Мы наблюдаем и эффективность вакцинирования северян, в Мурманской области уже привито более 252 тысяч человек. И даже если вакцинированный заболел, то у таких людей, как правило, болезнь проходит легко. И, соответственно, те, кто не привился и заболел, требуют более внимательного лечения в больницах», — сообщил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области коронавирус был выявлен у 162 человек, восемь ковид-пациентов скончались.