Саратов, 30 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В Саратовской области в отношении сотрудника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Получение взятки в размере, не превышающим десяти тысяч рублей»). Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, незаконное вознаграждение предназначалось за сдачу практического экзамена на право управления транспортным средством.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Инцидент произошел вечером 29 сентября. Госинспектор РЭО ГИБДД МО МВД России «Ртищевский» Саратовской области получил от местной жительницы взятку в виде денег в размере 10 тыс. рублей.

Противоправные действия инспектора выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области совместно с ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре замначальника отдела уголовного розыска и старший оперуполномоченный одного из районных отделов полиции, имея информацию о том, что житель города Балаково планирует приобрести для личного употребления наркотические средства, стали вымогать у него взятку в размере 60 тыс. рублей за нераспространение указанных сведений.

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