Тутаев, Ярославская область, 30 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области против мужчины, мучившего собаку голодом, возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тутаеве жители вытащили с балкона собаку, которая настолько долго голодала, что не могла даже лаять. Собаку передали волонтёрам. В квартире нашли погибшего от голода кота. После волонтёры написали заявление в полицию с просьбой принять меры в отношении хозяина животных.

«Установлено, что в Тутаеве на улице Дементьева местный житель 1997 года рождения оставил в квартире по месту жительства на длительное время без воды и пищи собаку, обрекая на гибель. Отделом дознания МО МВД России «Тутаевский» в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», — сообщили в пресс-службе ярославского МВД.

24-летний мужчина уже дал признательные показания. Максимальное возможное наказание по статье предусматривает до трёх лет лишения свободы.