Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Президент США Джо Байден 30 сентября назвал имена 10 кандидатов на должности федеральных судей, сообщает CNN.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден делает акцент на том, чтобы список федеральных судей был этнически разнообразным. На данный момент в общем списке кандидатов, выдвинутых Байденом, находятся 53 человека, почти три четверти из которых — женщины. Пятнадцать кандидатов — более четверти от общего числа — являются афроамериканцами, 21% — испаноязычными и 23% — американцами или выходцами с островов Тихого океана.

Белый дом заявил, что в случае утверждения Джон Чун станет первым американцем азиатского происхождения, который будет работать в окружном суде Западного округа Вашингтона; Джинсук Охта станет первой женщиной азиатского происхождения в окружном суде Южного округа Калифорнии; Дэвид А. Руис станет первым испаноязычным судьей окружного суда в Огайо.

Издание отмечает, что помимо этнического и гендерного разнообразия, Байден также стремился к профессиональному разнообразию среди своих кандидатов.