Вашингтон, 30 сентября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 30 сентября назвал имена 10 кандидатов на должности федеральных судей, сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Байден делает акцент на том, чтобы список федеральных судей был этнически разнообразным. На данный момент в общем списке кандидатов, выдвинутых Байденом, находятся 53 человека, почти три четверти из которых — женщины. Пятнадцать кандидатов — более четверти от общего числа — являются афроамериканцами, 21% — испаноязычными и 23% — американцами или выходцами с островов Тихого океана.

Белый дом заявил, что в случае утверждения Джон Чун станет первым американцем азиатского происхождения, который будет работать в окружном суде Западного округа Вашингтона; Джинсук Охта станет первой женщиной азиатского происхождения в окружном суде Южного округа Калифорнии; Дэвид А. Руис станет первым испаноязычным судьей окружного суда в Огайо.

Издание отмечает, что помимо этнического и гендерного разнообразия, Байден также стремился к профессиональному разнообразию среди своих кандидатов.