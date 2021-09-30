Киев, , 16:50 — REGNUM Список из 450 фамилий удерживаемых лиц передал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану его украинский коллега Владимир Зеленский на 76-й сессии ГА ООН, сообщил 30 сентября журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган President.gov.ua

Отмечая, что встреча Зеленского с Эрдоганом прошла в преддверии встречи турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным, Кулеба пояснил, что президент Украины передал главе Турции «список из 450 украинских заключённых» и попросил «замолвить слово» перед российским лидером.

Он аргументировал инициативу Зеленского тем, что Киеву «надо освобождать наших людей из российских застенков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский в начале этого месяца передал список из 450 фамилий команде американского президента Джо Байдена, а также Генсеку ООН Антониу Гутеррешу и британскому премьер-министру Борису Джонсону.

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