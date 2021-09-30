Ярославцы недовольны незавершённым ремонтом дворов
Ярославль, 30 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Ярославцы опасаются, что работы по благоустройству дворов в городе не будут завершены. Об этом сообщил депутат Ярославской областной думы Валерий Байло, который встретился с жителями домов 22, 26 и 28 на улице Урицкого.
Ремонт был здесь начат летом и брошен. С тех пор люди живут фактически на стройке, только никаких работ не ведётся.
Депутат отметил, что глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова пообещала, что работы по благоустройство придомовой территории будут возобновлены уже на этой неделе. Однако этот двор не единственный.
В мэрии Ярославля сообщили, что ремонт действительно планируют закончить до 1 ноября 2021 года.
Напомним, в 2021 году ООО «ГК Маист» выиграло со значительным падением цены 6 контрактов на ремонт дворов и благоустройство парка Победы на Липовой горе. Самый крупный контракт был заключён как раз на благоустройство дворов Дзержинского района. Работы не были выполнены, и контракт с «Маистом» мэрия расторгла по соглашению сторон. Доделывает благоустройство новые подрядчики.