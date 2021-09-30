Ярославль, 30 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Ярославцы опасаются, что работы по благоустройству дворов в городе не будут завершены. Об этом сообщил депутат Ярославской областной думы Валерий Байло, который встретился с жителями домов 22, 26 и 28 на улице Урицкого.

Валерий Байло Собрание жителей

Ремонт был здесь начат летом и брошен. С тех пор люди живут фактически на стройке, только никаких работ не ведётся.

«Больше всего людей интересовало, когда же возобновится благоустройство их придомовой территории. Время движется к сезону дождей и грязи, а вокруг их подъездов — траншеи и деревянные мостики к подъездам. Здесь живет много пожилых людей и семей с детьми, что, несомненно, усугубляет ситуацию. Кроме того, во дворе практически отсутствует освещение, поэтому после захода солнца жителям приходится демонстрировать чудеса эквилибристики, пробираясь к своим домам», — написал Валерий Байло на своей странице в Facebook.

Депутат отметил, что глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова пообещала, что работы по благоустройство придомовой территории будут возобновлены уже на этой неделе. Однако этот двор не единственный.

«На собрании выбрали инициативную группу из числа присутствовавших. Договорились, что будем вести совместную работу по контролю за ситуацией в этом дворе. Подобная картина наблюдается еще в нескольких дворах Брагино, брошенных на произвол судьбы компанией «МАИСТ». Срок завершения работ в них — до 1 ноября», — написал депутат.

В мэрии Ярославля сообщили, что ремонт действительно планируют закончить до 1 ноября 2021 года.

«Ремонт всех дворовых территорий будет завершён до 1 ноября. В настоящее время из 18 дворовых территорий на пяти объектах работы полностью завершены. Из оставшихся 13 объектов работы ведутся на восьми», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в 2021 году ООО «ГК Маист» выиграло со значительным падением цены 6 контрактов на ремонт дворов и благоустройство парка Победы на Липовой горе. Самый крупный контракт был заключён как раз на благоустройство дворов Дзержинского района. Работы не были выполнены, и контракт с «Маистом» мэрия расторгла по соглашению сторон. Доделывает благоустройство новые подрядчики.