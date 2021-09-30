Красногорск, , 16:37 — REGNUM Одиннадцать школ Подмосковья вошли в рейтинг лучших учебных заведений России по конкурентоспособности выпускников. Об этом 30 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

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Список лучших по этому показателю школ составлен агентством RAEX. Причем подмосковные школы ежегодно входят в данный рейтинг и сохраняют высокие позиции, отметила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

«Подмосковные школы ежегодно входят в данный рейтинг и сохраняют высокие позиции. В этом году число наших школ в рейтинге увеличилось по сравнению с прошлогодними показателями, и мы заняли второе место среди других субъектов», — сказала чиновник.

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