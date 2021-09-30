Волгоградская область, 30 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Факт незаконного получения субсидии главой крестьянско-фермерского хозяйства выявили полицейские в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

Фермер разводит крупный рогатый скот. В мошенническую схему 61-летнего мужчина также была вовлечена его 43-летняя помощница. Как полагает следствием, в 2018 году сообщники составили и направили в региональный комитет сельского хозяйства отчёта, в котором более чем в два раза завысили количество реализованных голов КРС. На основании фальшивого документа глава КФХ получил из государственного бюджета субсидию, превышающую 840 тысяч рублей. Деньги подозреваемые потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.