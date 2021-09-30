Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние шесть месяцев снизился прирост смертности от коронавирусной инфекции. Об этом 30 сентября сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, академик Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, тенденция прироста смертности от ковида, болезней кровообращения за последние полгода существенно снизилась.

«Этот положительный тренд говорит об устойчивости системы здравоохранения», — отметил специалист.

Он добавил, что COVID-19 сам по себе является фактором обострения хронических заболеваний. Поэтому как минимум 25% больных нуждаются в соматической реабилитации.

Напомним, за время пандемии от ковида умерли уже около 22 тыс. петербуржцев.