Москва, 30 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. На Украине уничтожается социальное государство ради выжимания соков из населения. Об этом 30 сентября заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Сегодняшняя Украина — это территория с набором ресурсов, среди которых — дешевая рабочая сила. Имея возможность эксплуатировать все ресурсы по максимуму, в т.ч. и население, нынешняя власть, а точнее стоящий за ней транснациональный капитал, делает это, не стесняясь», — заявил эксперт.

«Уничтожаются остатки социального государства, а КЗОТ формально ограничивал выжимание из населения последних соков. Теперь всё встанет на свои места. Дикое либертарианство устанавливается во всей своей красе», — заявил Дудчак.

Напомним, что на Украине планируется масштабное изменение Кодекса законов о труде, в рамках которых существенным образом изменяться отношения между работниками и работодателями.