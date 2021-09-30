Москва, 30 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Россия призывает США и Евросоюз обратить внимание на «уничтожение Украиной собственного населения» и способствовать прекращению войны в Донбассе, заявил 30 сентября на брифинге замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Война в Донбассе. 2015

Он подчеркнул, что киевский режим, который курируют Вашингтон и Евросоюз, годами осуществляет уничтожение населения Донбасса.

«Призываем западных кураторов Украины, прежде всего США и ЕС, обратить самое пристальное внимание на длящиеся годами унижения и уничтожение киевским режимом собственного населения, добиться от украинских властей прекращения братоубийственной войны в Донбассе», — сказал Алексей Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев с апреля 2014 года продолжает военную операцию против народа Донбасса, не признавшего нацистский госпереворот февраля 2014 года. Жертвами вооруженного конфликта стали не менее 15 тыс. человек.