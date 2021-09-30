Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на законных основаниях владеют тем или иным видом гражданского оружия более 173 тысяч человек. На них в подразделениях лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) зарегистрировано более 333 тысяч единиц оружия. Такие данные сообщили 30 сентября в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти изданию Смольного «Петербургский дневник».

Stanislav S. Yanchenko Травматический пистолет

Контроль за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, а также боеприпасов к нему в ходит в число основных задач Росгвардии.

Подразделения ЛРР в 2021 году провели проверки 28 тысяч петербуржцев, законно владеющих оружием. За различные нарушения оружейного законодательства было изъято более 2200 единиц гражданского оружия, добровольно сдано гражданами 2054 единицы огнестрельного оружия.

Сотрудниками ГУ Росгввардии изъято из незаконного оборота 37 единиц огнестрельного оружия, около 600 единиц боеприпасов.