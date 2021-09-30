Калуга, 30 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Проект реконструкции одного из самых загруженных дорожных узлов Калуги — путепровода «Синие мосты» — был представлен 30 сентября на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Путепровод «Синие мосты» в Калуге

Ожидается, что реализация проекта значительно улучшит транспортное сообщение города, а также повысит инвестиционную привлекательность его северо-восточных территорий. Важным косвенным эффектом реализации проекта станет расширение жилищного строительства, освоение новых крупных производственных площадок и создание общественно-деловых зон.

«Потенциал ввода жилья в этих районах с 2024 по 2028 годы составляет не менее 400 тысяч квадратных метров. Проект сформирует предпосылки для создания почти тысячи новых рабочих мест и дополнительных налоговых отчислений в бюджет региона. На реконструкцию путепровода будет направлено 548 миллионов рублей. Модернизацию объекта планируется провести в течение двух ближайших лет», — отметил губернатор Владислав Шапша.

Решением правительственной комиссии региону одобрен кредит на реконструкцию «Синих мостов». В дополнение к уже ранее одобренным заявкам Калужской области было выделено свыше 0,5 миллиарда рублей. По итогам заседания комиссии от 9 сентября 2021 года поддержку получили два региональных проекта: строительство канатной дороги в Калуге и модернизация общественного транспорта в Обнинске. По поручению президента России Владимира Путина кредиты выделяются на срок до 15 лет под три процента годовых. В первую очередь поддержка оказывается проектам, направленным на развитие инфраструктуры, жилищного строительства и формирование комфортной городской среды.