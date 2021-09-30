Москва, 30 сентября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Теперь и Исландии достиг западный тренд по очернению России, сообщил 30 сентября журналистам замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

GDJ Фейк-ньюс

Отметив, что в прессе Исландии появились материалы о мнимой хакерской атаке с территории РФ, целью которой якобы было получение выкупа со стороны одной из исландских компаний, Зайцев сказал:

«Создаётся впечатление, что на Западе создаётся разнарядка на подобного рода заявления. Очередь дошла до Исландии».

Он порекомендовал исландской прессе отказаться от распространения ложной информации, а властям Исландии, если нужно, обращаться в российский координационный центр по компьютерным инцидентам.

Дипломат отметил, что за всё время существования центра от официального Рейкьявика, а также от компаний Исландии запросов по компьютерным инцидентам не было.