Красногорск, 30 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В Подмосковье завершился дополнительный набор детей на 2021−2022 учебный год для обучения по общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам. Об этом 30 сентября сообщается на сайте правительства Московской области

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

Набор начался 20 августа 2021 года. С того момента в 188 детских школ искусств Подмосковья поступило свыше 25 тыс. заявлений.

«На вступительных испытаниях преподаватели проверяли у детей чувство ритма, координацию движения, музыкальную память и слух, артистизм, внимание, логическое мышление и воображение», — отмечено в сообщении.