Брюссель, , 16:27 — REGNUM Сербия и Косово должны «вступить в конструктивный диалог для нормализации отношений». Об этом написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на странице в соцсети Twitter.

Жозеп Боррель European Parliament

По его словам, в руководстве ЕС «положительно оценивают соглашение Белграда и Приштины по диалогу между Сербией и Косово».

Напомним, конфликт на границе Сербии и Косово начался с того, что этнические сербы, проживающие на севере Косово, перекрыли дороги у пограничных переходов в знак протеста против решения косовских властей запретить въезд в Косово автомобилям с сербской регистрацией.