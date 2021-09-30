Вашингтон, 30 сентября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В 2020 году число самоубийств среди военнослужащих США увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим годом. У Пентагона не получается предотвратить эту тревожную тенденцию, сообщает 30 сентября USA Today.

The U.S. Army Военные США

В 2020 году 580 военнослужащих умерли в результате самоубийства. В 2019 году цифра составляла 504, согласно данным, подтвержденным для USA Today источниками в Конгрессе и Министерстве обороны США.

В 2018 году среди военнослужащих было зафиксировано 543 случая самоубийства. В министерстве не могут объяснить рост смертей в 2020 году.

Большинство военнослужащих, погибших в результате самоубийства, — молодые солдаты-срочники. Отметим, что в армии наблюдается всплеск самоубийств среди солдат на Аляске. При этом за последние годы руководство потратило более $200 млн на улучшение качества жизни и предотвращение самоубийств на своих базах на Аляске.