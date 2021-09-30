Архангельск, 30 сентября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Жители Архангельска ежегодно переплачивают за отопление более четырех миллиардов рублей. К такому выводу пришли авторы исследования энергоэффективности жилых зданий города.

59.ru Плата за отопление

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза, исследование показало, что жилые здания, построенные с 1956 по 2010 гг, то есть 85% жилого фонда Архангельска, теряют до 70% тепла.

«Это приводит к тому, что каждый собственник переплачивает 15 000 руб. улицы. По данным МИНЖКХ в городе насчитывается 296 786 квартир, построенных в этот период. А значит за 1 отопительный сезон жители Архангельска расходуют 4,45 млрд. на обогрев улицы», — рассказала директор по маркетингу и коммуникациям PAROC — компании, инициировавшей исследование в семи городах России Таисия Селедкова.

Исследование было проведено волонтерами проекта «Цвета потери тепла» и аспирантами Северного Арктического федерального университета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области признали завышенным норматив накопления твердых коммунальных отходов.