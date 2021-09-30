Таллин, , 16:24 — REGNUM Более полугода эстонский правозащитник Сергей Середенко находится в местной тюрьме, власти хотят его судить за то, в чем раньше СССР обвинял своих диссидентов, — за инакомыслие. Об этом сообщил эстонский портал BaltNews со ссылкой на латвийского правозащитника Александра Гапоненко.

Сергей Середенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Гапоненко сообщил, что недавно ему удалось пообщаться с Середенко по телефону (долгое время общение Середенко тюремным руководством было запрещено — ИА REGNUM). Удалось подробно узнать, в чем эстонского правозащитника обвиняют.

«Первому позвонил он мне. Я был рад его слышать, он был рад поговорить с человеком на воле. Настроение оптимистичное, он намерен бороться. Мы с ним обсудили его положение», — рассказал Гапоненко.

По его словам, Середенко находится под стражей почти семь месяцев «под статьей 58 Советского Уголовного кодекса — антисоветская деятельность. У него пункт 10 (статьи 58), то есть ведение антисоветской пропаганды».

Проводя аналогию эстонского Пенитенциарного кодекса с советским Уголовным кодексом, Гапоненко подчеркнул, что Середенко инкриминируют выступления в СМИ и публикации на Facebook личного мнения, «не совпадающего с официальной господствующей идеологией».

Гапоненко обратил внимание, что и сам Середенко чувствует возвращение к советской монополии на идеологию и государство. Он добавил, что не случайно Середенко эстонские власти вменяют в качестве преступления написание и издание книги «Преследование инакомыслящих в Прибалтике».

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта 2021 года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные МИД России и международные правозащитные организации выражают свою обеспокоенность произошедшим. Общественность Эстонии регулярно проводит пикеты в его защиту.