Тбилиси, 30 сентября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Национальный банк Грузии продал на валютном аукционе $60 млн, сообщил Первый канал грузинского телевидения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Это уже девятая валютная интервенция Национального банка в этом году. В общей сложности, банком было продано почти $333 млн. Средневзешенный обменный курс составил 3,1186 грузинских лари за один доллар США.

Напомним, что государственный внешний долг Грузии достиг $10 млрд, что составляет 59,5% ВВП страны.