В Польше за сутки зафиксировали 313 попыток незаконного пересечения границы
Варшава, 30 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. За последние сутки было зафиксировано 313 попыток незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 30 сентября.
Сообщается, что все попытки незаконного пересечения границы были пресечены, при этом пять нелегалов были задержаны. Из них четыре человека оказались гражданами Ирака, один — Йемена. После прохождения всех необходимых процедур они будут отправлены в центр для иностранцев.
Все задержанные при попытке пересечения польско-белорусской границы 30 сентября — молодые люди. По мнению польских спецслужб, некоторые из них могут представлять серьезную угрозу безопасности Польши, потому что могут быть связаны с экстремистскими организациями.
Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.