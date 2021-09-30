Рига, 30 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Собрание акционеров латвийского предприятия «Латвийский бальзам» (Latvijas balzams) приняло решение сменить название предприятия — с 1 мая 2022 года оно будет называть Amber Latvijas balzams. Об этом сообщило LETA.

txd Латвийский флаг

Изменение названия производителя популярного на территории бывшего СССР бальзама связали со сменой владельцев: в 2015 году Latvijas balzams присоединился к международной группе по производству и распространению алкогольных напитков Amber Beverage Group.

До сих пор это не влекло изменений в названии. Однако с осени 2021 года изменения коснулись предприятий по всему миру.

На собрании также было решено выплатить в виде дивидендов 3,5 млн евро или 0,46 евро за каждую акцию. Отмечается, что выплаты будут произведены из накопленной и не разделенной до 2018 года прибыли.