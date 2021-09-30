Уфа, 30 сентября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. COVID-госпиталь возобновил свою работу в клинике Башкирского государственного медицинского университета. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба этого медицинского учреждения.

Госпиталь

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Сообщается, что инфекционный госпиталь начал свою работу в терапевтическом корпусе клиники. В нем развернуто 20 реанимационных коек. Всего здесь готовы принять свыше 200 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что подготовлены к работе аппараты ИВЛ для неинвазивной и инвазивной вентиляции легких.

«Также будет установлен аппарат ЭКМО для проведения заместительной терапии дыхания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 30 сентября в Башкирии за сутки выявили 420 носителей коронавируса.