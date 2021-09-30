Красногорск, 30 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Подмосковье произвели порядка 200 проб мяса и мясной продукции в рамках профилактики африканской чумы свиней. Об этом 30 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Свинья

Речь идет о продукции, поступившей в регион из Белгородской области. Работы выполняют государственные ветеринарные врачи министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Мы проводим целый комплекс надзорных ветеринарных мероприятий, в том числе усилили контроль ввоза животных и свиноводческой продукции из тех регионов, которые считаются неблагополучными по эпизоотической обстановке. Все пробы в данном случае отрицательные. Продукция реализуется без ограничений», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.