Орел, 30 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Орловские чиновники обеспечили жильём девушку-сироту после вмешательства следственных органов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 30 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Орел

Как уточнили в ведомстве, Следственным управлением СК России по Орловской области были приняты меры к восстановлению прав на жилье студентки Санкт-Петербургской академии СК России, являющейся сиротой.

Девушка самостоятельно обратилась в мэрию с заявлением о предоставлении жилья, но чиновники отказали ей. Жильё ей было предоставлено только после принятия мер следственным управлением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Орловской области в суд было передано дело в отношении чиновников Троснянского района Орловской области, обвиняемых в приобретении восьми квартир, непригодных для проживания, для детей-сирот.