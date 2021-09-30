Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал предложение США о возобновлении диалога «хитрым способом» скрыть свою враждебность к северу, сообщает 30 сентябяр USA Today.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Ким Чен Ын заявил, что вместо США он предпочитает восстановить отношения с Южной Кореей.

Издание отмечает, что заявление Кима — это очевидная попытка вбить клин между Сеулом и Вашингтоном, поскольку он хочет, чтобы Южная Корея помогла ему восстановиться от разрушительных экономических санкций США.

Напомним, что этом месяце Пхеньян предложил Сеулу провести условные переговоры, а также провел первые за шесть месяцев ракетные пуски, в связи с чем совет безопасности ООН назначил экстренное закрытое заседание по просьбе США, Великобритании и Франции.