Варшава, 30 сентября 2021, 16:16 — REGNUM Варшава и Прага по итогам очередного тура переговоров о судьбе угольной шахты «Турув» пришли к соглашению о стоимости экологических инвестиций. Об этом заявил заместитель министра государственных активов Польши Артур Собонь журналистам Polskie Radio.
«Мы достигли предварительное соглашение по поводу наших выплат Чехии за вероятный вред экологии, который может нанести Чехии наша шахта. Но если Прага отзовет свое согласие и на этот раз, то польская делегация может вернуться домой», — заявил польский чиновник.
При этом, он подчеркнул, что шахта «Турув» «ни при каких условиях не будет закрыта».
Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду. В польском правительстве заявили, что закрытие этой шахты угрожает энергетической безопасности республики, и Варшава не сможет от неё отказаться.
Позже Польша и Чехия провели переговоры на уровне правительственных групп о судьбе польской угольной шахты. Прага согласилась отозвать иск из Суда ЕС в случае, если Варшава усилит экологическую безопасность работы данной шахты. Однако спустя какое-то время Чехия отказалась от данных условий, не стала отзывать иск из Суда ЕС и потребовал от Польши компенсацию в размере 5 миллионов евро в день, если шахта продолжит свою работу.