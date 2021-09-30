Варшава, , 16:16 — REGNUM Варшава и Прага по итогам очередного тура переговоров о судьбе угольной шахты «Турув» пришли к соглашению о стоимости экологических инвестиций. Об этом заявил заместитель министра государственных активов Польши Артур Собонь журналистам Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы достигли предварительное соглашение по поводу наших выплат Чехии за вероятный вред экологии, который может нанести Чехии наша шахта. Но если Прага отзовет свое согласие и на этот раз, то польская делегация может вернуться домой», — заявил польский чиновник.

При этом, он подчеркнул, что шахта «Турув» «ни при каких условиях не будет закрыта».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду. В польском правительстве заявили, что закрытие этой шахты угрожает энергетической безопасности республики, и Варшава не сможет от неё отказаться.

Позже Польша и Чехия провели переговоры на уровне правительственных групп о судьбе польской угольной шахты. Прага согласилась отозвать иск из Суда ЕС в случае, если Варшава усилит экологическую безопасность работы данной шахты. Однако спустя какое-то время Чехия отказалась от данных условий, не стала отзывать иск из Суда ЕС и потребовал от Польши компенсацию в размере 5 миллионов евро в день, если шахта продолжит свою работу.