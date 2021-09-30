Белград, 24 марта, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Болельщики футбольных клубов «Црвена Звезда» и «Зенит» перед началом товарищеского матча в Белграде поддержали россиян, пострадавших в результате теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Московской области. Соответствующие кадры вечером 23 марта опубликовал официальный YouTube-канал сербской команды.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сербия

Болельщики растянули на трибуне баннер с надписью «Москва, 22.03, скорбим», подняли российские и сербские флаги. В рамках предматчевой программы артисты вместе с болельщиками спели «Катюшу». Товарищеская встреча началась с минуты молчания в память о жертвах теракта, футболисты вышли на поле в траурных повязках.

Матч, проходивший в Белграде на стадионе «Райко Митич», завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Единственный и победный мяч в составе «Црвены Звезды» на 82-й минуте забил сербский полузащитник Никола Кнежевич.

Как передавало ИА Регнум, теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. Несколько вооружённых людей вошли в концертный зал и отрыли огонь из автоматического оружия. По данным Следственного комитета Российской Федерации, в результате теракта погибли 133 человека. На следующий день президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России объявил 24 марта днём общенационального траура. Также глава государства пообещал оказать помощь всем родным и близким погибших и пострадавших при теракте.