Казань, 30 сентября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Во дворце единоборств «Ак барс» города Казани с 1 по 4 октября пройдут международные соревнования высшей категории по спортивному и боевому самбо на Кубок главы Татарии. Участие в мероприятии примут 250 спортсменов из 19 стран, сообщает минспорта РТ.

President.az Самбо

В числе спортсменов 115 российских атлетов. Впервые побороться за Кубок приедут самбисты из Франции, Венесуэлы, Монголии и Голландии. Открытие турнира запланировано 3 октября в 10:00.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани с 22 по 24 сентября прошли Всероссийские соревнования «Шаг к триумфу» по художественной гимнастике.

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