Москва, 30 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Усиление социальной защиты граждан и поддержка реального сектора экономики должны стать главными приоритетами федерального бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов.

Mironov.ru Сергей Миронов

«Наша фракция, как и всегда, будет самым внимательным образом изучать главный финансовый документ страны и по итогам мы будем принимать решение — поддержать или проголосовать против него. Параллельно, как и в прошлые годы, мы готовим свой проект альтернативного бюджета, в который закладываем все принципиальные для нашей партии и миллионов наших избирателей положения», — сообщил Миронов.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2022−2024 годы. Предлагается, что в следующие два года бюджет будет профицитным. Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, в 2024 году — 25,83 трлн рублей.