Москва, 30 сентября 2021, 16:12 — REGNUM Дело гражданина России Алексея Никифорова, которого власти Дании обвиняют в шпионаже, должно быть рассмотрено без политизации и правового произвола, сообщил 30 сентября журналистам замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
Комментируя начинающийся в Дании апелляционный процесс в по делу Никифорова, Зайцев сказал:
Напомним, в Дании в конце 2020 г. Никифорова обвинили в шпионаже. Арестован он был в июле прошлого года. По версии датских спецслужб, Никифоров занимался переправкой в Россию информации об энергетических технологиях Дании, где он постоянно проживает.