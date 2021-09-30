Ярославль, 30 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Ярославле началось судебное разбирательство по уголовному делу Алексея Лагунина, обвиняемого в обмане дольщиков и налоговых махинациях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Ярославский областной суд.

Yarnews.net Алексей Лагунин

Бывший директор ООО «Мариан-строй» находился в международном розыске и бы задержан в Испании в 2018 году. В октябре 2020 года было принято решение о его экстрадиции из Испании в Москву.

Следствие считает, что Лагунин с мая 2012 года по октябрь 2015-го обманул граждан и организации, которые заключили договоры на участие в долевом строительстве. Общий ущерб оценивается в 950 миллионов рублей.

Дома по итогу не были построены. Своим рабочим Алексей Лагунин не заплатил около полутора миллионов рублей. Также компании Лагунина не уплатили налоги.

Сейчас бизнесмен находится под арестом, дело начал рассматривать суд. По итогам предварительного заседания дело о неуплате налогов суд прекратил по истечению срока давности преследования.

«Гражданский иск Межрайонной ИФНС России № 5 по Ярославской области о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в сумме 15 788 330 рублей 95 коп. оставлен без рассмотрения, разъяснено право предъявления гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства», — пояснили в Ярославском областном суде.

Впрочем, за остальные деяния бизнесмену придётся ответить. Суд продлил Лагунину срок содержания под стражей.