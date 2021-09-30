Красногорск, 30 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. С 1 октября возобновит свою работу большой зал в Московском областном театре юного зрителя (ТЮЗ). Об этом 30 сентября сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Спектакль Тульского ТЮЗа «Королевская корова»

Ранее работа учреждения культур в течение восьми месяцев была ограничена из-за ремонтных работ. Причиной этого стал пожар, который произошел в ТЮЗе в январе 2021 года. В результате него были частично или полностью уничтожены костюмы, декорации, студия звукозаписи, музыкальное оборудование, мастерские, стали непригодными к использованию большой и малый залы.

Для устранения последствий пожара были выделены средства из бюджета Московской области: 6,5 млн рублей — на восстановление костюмов, декораций, музыкальных инструментов, 25,2 млн рублей — на приобретение оборудования, 15,2 млн рублей — на ремонтно-восстановительные работы в театре.

Театр расположен на территории Москвы.