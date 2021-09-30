Уфа, 30 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в покушении на убийство двух человек в Уфе. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Нападение

По версии следствия, вечером 29 сентября текущего года подозреваемый находился в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля «Лада Веста» и столкнулся с автомашиной «KIA», которой управлял 28-летнего мужчина.

«В ходе возникшего между участниками ДТП конфликта, подозреваемый сходил к себе в квартиру неподалеку, взяв оттуда холодное оружие, после чего нанес им несколько ударов в грудь и живот потерпевшему. Проходивший мимо мужчина, увидев происходящее, пресек действия подозреваемого, при этом последний нанес и ему несколько ударов холодным оружием в грудь и живот», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что потерпевшим удалось выжить, поскольку им вовремя оказали медицинскую помощь. Сейчас они находятся в медучреждении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка задержали подозреваемого. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что водителем автомобиля Kia оказался лейтенантом полиции 28-ми лет, сотрудником городского полка ДПС. Он находился не на службе и не был в форме.