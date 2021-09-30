Тбилиси, , 16:08 — REGNUM Лабораторное исследование волоса бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарии не выявило, что он употреблял наркотики. Об этом сообщила пресс-служба основанной им партии «За Грузию».

Георгий Гахария კალისტრატე

Пресс-служба обнародовала результаты исследования в лаборатории FTC — Forensisch — Toxikologisches Labor в Вене. Это уже второе его исследование на предмет употребления наркотиков.

«В заключении указано, что в результате исследования образца волос Георгий Гахария, не было подтверждено употребление любого из вышеупомянутых наркотических веществ», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в Грузии пройдут 2 октября выборы мэров городов. Действующий глава Тбилиси Каха Каладзе ранее публично сдал тест на наркотики и призвал это сделать и других кандидатов на пост. Гахария сдал тест в австрийской клинике, где получил справку, что не принимал наркотики. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что не верит в правдивость справки и назвал экс-премьер-министра «кокаиновым наркоманом».

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