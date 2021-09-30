Волгоград, 30 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Рекорд по смертям от COVID-19 обновили 30 сентября в Волгоградской области — зарегистрировано 25 летальных исходов. Также впервые выявлено 359 новых носителей инфекции, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество случаев заболевания превысило 92 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 92 067 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 81 969 человек, в том числе 328 выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 2 787 пациентов.

Лечатся в стационарах и получают амбулаторную помощь 7 311 жителей.