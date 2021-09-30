Бишкек, 30 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Киргизии планируются реабилитировать существующую и построить новую систему ирригации в трех областях страны в рамках проекта Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба правительства.

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Согласно проекту предполагается освоить 8 тысяч 700 гектаров новых орошаемых земель, создав более 14 300 рабочих мест для сельского населения. Дата начала реализации проекта, а также объемы и условия финансирования неизвестны. На прошедшей 30 сентября встрече премьера Киргизии Улукбека Марипова с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию было отмечено, что «разработка проекта по реабилитации системы ирригации находится на стадии завершения».

В 2021 году Туркестан столкнулся с засухой. Повышенная температура воздуха, маловодный период и изношенная ирригационная инфраструктурапривелка дефициту воды и значительным потерям урожая и падежу скота у местных фермеров.