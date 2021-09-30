Москва, , 16:05 — REGNUM Заявляя о белорусскости городов Белосток и Вильнюс, Александр Лукашенко всего лишь повторяет тезисы белорусской оппозиции. Об этом заявил 30 сентября ИА REGNUM ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Александр Гронский.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Выступая с речью на первом белорусском Дне народного единства, Лукашенко сказал про белорусские Вильнюс и Белосток. На это многие обратили внимание, а некоторые противники Лукашенко стали говорить о его территориальных претензиях. На самом деле ничего сверхнового Лукашенко не сказал, он всего лишь в урезанном виде повторил то, что белорусская оппозиция заявляла с начала 90‑хгодов прошлого века», — заявил эксперт.

«Правда, Лукашенко не перечислил весь перечень претензий. Белорусская оппозиция часто говорит о Смоленске, реже о Брянске, очень изредка о Чернигове и даже было время, когда оппозиционеры хотели сформулировать претензии на российский Калининград, который якобы является «древнелитвинским» городом», — отметил Гронский.

«Это было в ту эпоху, когда навязывалась концепция того, что белорусы — это литвины, соответственно, все, что литвинское, то и белорусское» — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на форуме «Символ единства», Александр Лукашенко заявил об исторической принадлежности белорусскому этносу городов Белостока (нынешняя Польша) и Вильнюса (нынешняя Литва).