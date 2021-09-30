Стокгольм, , 16:18 — REGNUM Комитет по назначениям «Социал-демократов» предложил, чтобы новым лидером партии стала министр финансов Магдалена Андерссон. 30 сентября будущая лидер самой мощной партии в Швеции посетила студию телеканала SVT, чтобы рассказать об изменениях, которые произойдут в случае ее избрания на высокий пост.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

«Очевидно, что необходимо сделать больше для борьбы с организованной преступностью», — заявила Андерссон.

Она также выделила три области, в которых она хочет сосредоточить все свои усилия: изменение климата, социальное обеспечение и борьба с преступностью, связанная с интеграцией беженцев.

«Кто-то считает меня левой, кто-то — правой. Но я лишь хочу вести вперед как «Социал-демократов», так и всю Швецию», — отметила Андерссон.

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