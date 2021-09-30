Казань, 30 сентября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В столице Татарии 8−10 октября пройдет IX фестиваль еврейской музыки, участие в котором примут Алла Рид, Михаил Загот, Евгений Валевич, Ilezer, ансамбль «Мазл тов!», коллективы Mostov band, Grand positive, Ahava и «Роза Якова».

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Как сообщают организаторы, фестиваль откроется 8 октября концертом под открытым небом у гостиничного комплекса по улице Петербургской. Начало в 11:00.

Закрытие музыкального праздника запланировано на 10 октября. Гала-концерт под аккомпанемент эстрадно-джазового оркестра Андрея Балина пройдет в культурно-спортивном комплексе «Уникс». Начало в 16:00.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Новосибирской области с 4 по 18 декабря 2021 года пройдёт XIV международный Рождественский фестиваль искусств.

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