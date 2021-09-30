Москва, 30 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Резкий рост инфляции в России в основном связан с возобновлением роста цен на продовольствие, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Инфляция

«Так, после летнего сезонного снижения цены на огурцы и помидоры перешли к резкому росту (помидоры взлетели в цене более чем на 10%), продолжает дорожать мясо, куриные яйца, молоко.

В непродовольственных товарах наблюдаются повышенные темпы роста цен на телевизоры, одежду и обувь (что может быть связано со сменой сезона), импортные легковые автомобили, смартфоны. В сфере услуг наиболее заметно подорожали поездки в Турцию (+5,2% за неделю).

На скачок инфляции могли в какой-то степени повлиять дополнительные разовые социальные выплаты в начале сентября (по 10 тыс. руб. пенсионерам и по 15 тыс. руб. военным), всего — около 500 млрд руб.

С учетом разовых августовских выплат на школьников (по 10 тыс. руб.) суммарные дополнительные выплаты в августе-сентябре должны были составить около 700 млрд руб. Поскольку эти средства с большой вероятностью сразу направлялись на текущее потребление, они могли внести вклад в краткосрочное ускорение инфляции.

Однако главной причиной, на наш взгляд, остается новый виток глобальной инфляции вследствие нарушений нормальной работы производственно-логистических цепочек из-за пандемии, который может усугубиться из-за энергокризиса в Европе, Великобритании и Китае.

Даже главы крупнейших мировых центробанков на конференции ЕЦБ накануне признали, что ограничения со стороны предложения могут еще ухудшиться и сроки разрешения этих проблем становятся все более неопределенными, что будет способствовать сохранению высокой инфляции дольше, чем ожидалось ранее.

Инфляция в России вновь оказывается выше прогнозов Минэкономразвития (сентябрьский прогноз на 2021 г. — 5,8%, в то время как на 27 сентября инфляция с начала года уже достигла 5,2%) и оценок ЦБ (глава регулятора Эльвира Набиуллина в середине сентября полагала, что годовая инфляция в сентябре будет «в районе 7%», и это могут быть пиковые значения).

По предварительным оценкам, инфляция в сентябре достигнет 7,3% и останется примерно на том же уровне в октябре, но затем начнет снижаться по мере прохождения эффекта базы (высокая инфляция в конце 2020 г.) и влияния ужесточения ДКП ЦБ РФ с марта этого года. Ожидания инфляции на конец года составляют около 6,3−6,5%, что выше последнего прогноза ЦБ РФ (5,7−6,2%).

В то же время главным фактором неопределенности является ситуация с мировыми ценами на товарных рынках и сроками восстановления производственно-логистических цепочек.

Из-за этого есть риски сохранения высокой инфляции в развитых странах в течение более длительного времени, в этом случае она будет в той или иной мере продолжать импортироваться в Россию. Этот фактор сейчас является наиболее сильным.

Поскольку ЦБ РФ полагает, что основной причиной инфляции является слишком сильный спрос, превышающий возможности наращивания выпуска продукции, он, скорее всего, продолжит повышение ключевой ставки, чтобы сдержать спрос, генерируемый в том числе и кредитованием.

Эксперты ожидают повышения ключевой ставки на октябрьском заседании до 7%, и вполне вероятно как минимум еще одно повышение в декабре до 7,25%.

С начала года ключевая ставка уже увеличилась на 250 б. п., и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может внести вклад в замедление роста экономики в 2022 году», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, за неделю 21−27 сентября 2021 года инфляция в России резко ускорилась — до 0,29%, а в годовом выражении достигла 7,25−7,26%, в очередной раз обновив максимум с 2016 года.

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