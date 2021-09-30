Москва, 30 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Приказом Торгово-промышленной палаты РФ 30 сентября 2021 года утверждены новые Правила о беспристрастности и независимости арбитров. Они разработаны и приняты взамен ранее действовавших Правил о беспристрастности и независимости третейских судей, которые были утверждены ТПП РФ в 2010 году, сообщил ИА REGNUM вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров.

Tpprf.ru Вадим Чубаров

«Правила о беспристрастности и независимости 2010 года послужили своего рода прорывным документом, поскольку впервые в России урегулировали вопросы избежания конфликта интересов при избрании (назначении) арбитров (третейских судей). Правила 2010 года носили обязательный характер для арбитров третейских судов при торгово-промышленных палатах России и имели рекомендательный характер для остальных третейских судов», — сказал Чубаров.

Он пояснил, что за это время правила 2010 года нашли активное применение в практике Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ, а также использовались при осуществлении президентом ТПП РФ возложенных на него законом функций по рассмотрению заявлений об отводах арбитров. Их значение, как отметил Чубаров, оказалось столь велико, что в соответствии с федеральным законом об арбитраже (третейском разбирательстве) наличие подобных правил является теперь обязательным для любого постоянно действующего арбитражного учреждения в России.

В процессе подготовки новых Правил о беспристрастности и независимости арбитров были проанализированы нормативные материалы, практика по отводам арбитров различных арбитражных учреждений и судей государственных судов, а также международные факультативные нормы, в частности, обновленное руководство Международной ассоциации юристов по конфликту интересов в международном арбитраже, доктринальные и другие источники.

По сравнению с правилами 2010 года общая структура новых правил и их базовое содержание сохранены. Добавлены положения, которыми урегулированы вопросы допустимости совмещения полномочий арбитра и медиатора, обязанности сторон и их представителей, направленные на обеспечение беспристрастности и независимости арбитров.

Новые правила вводятся в действие с 1 ноября 2021 года с тем, чтобы предоставить потенциальным пользователям возможность заблаговременно ознакомиться с их содержанием, резюмировал Вадим Чубаров.