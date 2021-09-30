Рига, 30 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. С марта нынешнего года с остановок общественного транспорта столицы Латвии пропали десятки навесов для пассажиров. Причина пропажи удивила всех, сообщает портал rus.lsm.lv.

Остановка

Оказалось, что павильоны являлись собственность рекламной фирмы JCDecaux. Еще четыре года назад у фирмы закончился срок эксплуатации навесов, и правоохранительные органы начали штрафовать компанию за «бесхозные» постройки. В JCDecaux решили избавиться от них.

Вместо пропавших десятков навесов Департамент сообщения Риги временно установил скамейки. Но с наступлением холодов и периода дождей остро встал вопрос о возведении укрытия для пассажиров. Чтобы не повторять прошлой ошибки, Рижская дума теперь планирует установить новые навесы самостоятельно без посредников в лице рекламных компаний.

В ближайшие пять лет планируется установить 500 новых павильонов на остановках общественного транспорта столицы Латвии. Один навес обойдется городу примерно в 10 000 евро.

Если эксперимент с заменой одобрят рижане, то в перспективе новшества коснутся всех примерно 1500 остановок общественного транспорта в столице.