Уппсала, Швеция, 30 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В отделении неотложной помощи Университетской больницы в городе Уппсала наблюдаются серьезные недостатки, поскольку в приемном покое отсутствует необходимое количество мест для оказания медицинской помощи и безопасность пациентов находится под угрозой из-за того, что они часами могут ждать своей очереди на прием. Теперь больнице придется заплатить штраф в размере 20 миллионов шведских крон (€2 млн). Об этом 30 сентября сообщила новостная служба.

Mos.ru Больница

В течение нескольких лет Шведская инспекция по здравоохранению и медицинскому уходу (Ivo) выявляла недостатки и риски для безопасности пациентов в отделении неотложной помощи уппсальской больницы. Однако терпению надзорного органа пришел конец, и 30 сентября оно выписало огромный штраф как больнице, так и администрации Уппсалы.

«У поставщика медицинских услуг есть статистические данные и расчеты, которые показывают, сколько мест для ухода требуется в Университетской больнице для удовлетворения потребностей пациентов. Однако поставщик медицинских услуг не спланировал и не организовал свою деятельность в соответствии с этими расчетами», — говорится в решении ведомства.