Архангельск, 30 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Реализация первого этапа специальной инвестпрограммы Росрыболовства позволит обновить 80% рыболовного флота на Севере и создать мощности для переработки большей части улова, заявил ИА REGNUM глава ведомства Илья Шестаков.

(сс) Duangphorn Wiriya Рыба

Он отметил, что дополнительно распределять квоты под новые аналогичные проекты пока нецелесообразно.

«Будем ли мы направлять квоты на другие объекты — это вопрос дальнейших обсуждений. Не все вопросы надо закрывать за счет квот. Надо использовать тот инструментарий, который есть в рамках создания территорий опережающего развития, арктических программ и так далее», — рассказал чиновник.

«Пример компаний «Антей» и СЗРК, создавших проект «Рыба.рф», показывает, что бизнес в какие-то проекты готов вложиться сам. То есть, подчеркну, к развитию инфраструктурных проектов подходим комплексно», — добавил Шестаков.

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